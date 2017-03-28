لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون فى حادث تصادم سيارة ملاكى بشجرة، بطريق القرشية منية البندرة بمركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد احمد مبروك مأمور مركز السنطة، بتصادم سيارة ملاكى بشجرة بطريق القرشية منيه البندرة، انتقلت دورية الواجبة، وتبين اصطدام سيارة ملاكى تحمل رقم 512532 غربية فى شجرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى السنطة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين