طورت شركة Aamplicomms الألمانية هاتفا ذكيا جديدا مخصصا لكبار السن أطلقت عليه اسم Amplicomms PowerTel M9500، إذ يتيح لهم إرسال رسالة نصية لطلب المساعدة إلى أحد أفراد الأسرة عند فشلهم فى فعل أى شىء على الهاتف.



الهاتف الجديد

ويمكن للأقارب التحكم فى الهاتف بواسطة هاتف ذكى أو جهاز لوحى أو كمبيوتر لفرز أى مشاكل فنية وإصلاحها بكل سهولة عن بعد، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية نيابة عنهم، إذ يهدف إلى تمكين أفراد الأسرة من مساعدة كبار السن عن بعد.



تصميم الهاتف

ويتمتع الهاتف أيضا بأعداد من المزايا الأخرى من ضمنها ميزة call in التى تتيح لأفراد الأسرة التحدث إذا لم يقوم مالك الهاتف بالرد على المكالمة، جنبا إلى جنب إعطاء الأقارب الفرصة لمعرفة نسبة شحن البطارية، بالإضافة إلى زر الطوارئ الذى يظهر موقع المستخدم ليعرف الأقارب بالضبط موقعهم.

ويتميز الهاتف بصوته المرتفع الذى يتفوق على جميع الهواتف الذكية الأخرى التى تتوفر فى الأسواق، ليمكن كبار السن ومن يعانون من ضعف السمع من سماعه، جنبا إلى جنب سعره الذى لا يزيد عن 227 دولارا.

المصدر : مصر ناين