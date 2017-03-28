تعاطف الحكم الدولى محمد الحنفى، مع منتخب توجو، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب الوطنى، فى نهاية المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى اطار استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 فى الكاميرون، والتى يستهلها المنتخب بمواجهة تونس فى شهر يونيو.

وراوغ مصطفى قام بفتحى دفاعات منتخب توجو داخل منطقة جزائهم، ليتدخل أحد المدافعين ويجذبه على الأرض، ويرفض الحنفى احتسابها ركلة جزاء.

وفاز المنتخب الوطنى على توجو بنتيجة 3/0، أحرزهما كل من محمود كهربا، وأحمد الشيخ، ومحمد الننى.

المصدر : مصر ناين