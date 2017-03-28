تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم، أعمال التطهير الجارية بمصرف السيل من بداية المصرف بمنطقة عزب كيما، والى أن منطقة الزيداب بمطلع الصداقة الجديدة، وذلك بطول 4 كم ، بجانب تفقد أعمال تركيب الطلمبات الجديدة بمحطة رقم 10 بكيما ، ورافق محافظ أسوان فى الجولة الميدانية مساعد المحافظ للمشروعات القومية ، ومديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى ، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الجولة، وجه مجدى حجازى مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتحويل كافة كميات الصرف الصحى الخاصة بمحطتى 9 ، و 10 بكيما، والتى تتراوح ما بين 17 إلى 20 ألف م3/ يومياً، إلى محطة رقم 40 بالعلاقى للإستفادة منها فى رى الغابات الشجرية، بدلاً من إلقاؤها بمصرف السيل، مع قيام الشركة بإلغاء وقفل 11 وصلة عشوائية متبقية من الـ 25 وصلة، والتى تقوم بإلقاء مخلفاتها على المصرف، مع تحويلها على شبكة الصرف الصحى للمدينة.

مكلفاً رئيس مدينة أسوان بتوفير 10 حاويات لجمع القمامة فى المناطق الجارى تطهيرها لخدمة الأهالى المقيمين على جانبى المصرف، حيث أنه يقوم بتنفيذ أعمال التطهير شركة المياه، وأيضاً إدارة الرى التى تنفذ هذه الأعمال بمشاركة 2 كراكة ، بجانب 4 قلاب من الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال شهر.

والتقي المحافظ بالمواطنين من أهالى مناطق عزب كيما ، وقام بتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة المصرف وعدم إلقاء أى مخلفات أو قمامه به ، وفى نفس السياق كان مجدى حجازى قد كلف مساعد المحافظ للمشروعات القومية بالتنسيق مع رئيس مدينة أسوان وشركة مياه الشرب لمراجعة كافة الوصلات العشوائية بطول مصرف السيل، على أن يتم تحديد الأماكن والتوقيتات لنهو هذه الأعمال بشكل كامل ، مع القيام بإنشاء أسوار فى المناطق المكشوفة الواقعة بطول المصرف بشكل سريع والان وإدراج ذلك فى خطة السنة المالى القادم 2017/ 2018 لمنع إلقاء أى مخلفات أو قمامة به .



جولة ميدانية لمحافظ أسوان

محافظ أسوان يتفقد الطلمبات الجديدة بمحطة رقم 10 بكيما

المحافظ يتفقد طلمبات محطة صرف كيما

محافظ أسوان يتفقد أعمال التطهير بمصرف السيل

جانب من الجولة

المصدر : مصر ناين