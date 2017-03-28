اصدر ت مجلة “تايم” الأمريكية إن مسئولا رفيع المستوى بالنظام الكندية اصدر إن مواطنى بلاده ينبغى أن يكونوا قادرين على تدخين الماريجوانا بشكل قانونى بدءا من الأول من يوليو 2018.

وأظهر المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته، أن نظام رئيس الوزراء الليبرالى جاستن ترودو ستقدم تشريعا بتقنين الماريجوانا فى العاشر من إبريل القادم، وينبغى أن يصبح قانونا فعليا بحلول يوليو السنة المقبل.

وطالما وعد رئيس الوزراء الكندى بتقنين استخدام وبيع الماريجوانا الترفيهية. وستصبح كندا أكبر دول العالم المتقدم التى تنهى حظرا على الصعيد الوطنى للماريجوانا الترفيهية. وفى الولايات المتحدة، صوت الناخبون فى كالفورنيا وماسوشستس وماين ونيفادا السنة الماضى بالموافقة على تقنين الماريجوانا، لينضموا بذلك، إلى كولورادو وواشنطن وأوريجون وألاسكا.

تعد أورجواى فى أمريكا الجنوبية الدولة الوحيدة التى تقنن استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية وليس طبية.

ورفض وزير العدل الكندى تأكيد الموعد الذى تحدث عنه المسئول. إلا أنه اصدر فى بيان أن النظام ملتزمة بتقديم التشريع هذا الربيع، والذى من شأنه أن يقنن وينظم بشكل صارم ويقيد الحصول على “الحشيش”.

المصدر : مصر ناين