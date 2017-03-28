اصدر المخرج عادل أديب، أن الفنان الراحل أحمد زكى جلب 12 زجاجة “شمبانيا وقام حطهم فى البانيو واستحمى بيهم”، لأنه كمشبه كان يهتم بالتجربة وهو ما كان يقدم عليه النمر الأسود، بحسب قوله.

وأضاف أديب خلال كلمته مساء الأثنين بالندوة التى نظمها الصندوق الثقافى الشوف لوزارة الثقافة، تحت عنوان أسبوع افلام أحمد زكى، أننى كنت أعمل سائق تاكسى، فى الوقت الذى كان الفنان الراحل يصارع مرضه فى المستشفى، وكان دائم الإتصال بى، ويحب التجول بالسيارة وهو ما كان يقوم به كل يوم، لغاية وصولنا الى منطقة رمسيس لتناول عصير القصب.





المصدر : مصر ناين