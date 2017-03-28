وصل، منذ قليل، إلى مقر المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما، وزير الثقافة حلمى النمنم والمحامى خالد أبو بكر وحسام بدراوى وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وكوكبة من النجوم، منهم خالد الصاوى وهالة صدقى ولبلبة وإلهام شاهين وحسن الرداد ومحمد كريم والمخرج داوود عبد السيد والمنتج جابى خورى ومحمد العدل، ودكتور خالد عبد الجليل والفنان إيهاب فهمى ورامى غيط، والإعلامية بسمة وهبى واستقبلهم المخرج خالد يوسف الداعى للمبادرة .

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المبادرة بحضور رجل الأعمال خلف الحبتور، حيث استطاع المخرج خالد يوسف، إقناع رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور لضخ أموال ضخمة فى مجال التنوير والثقافة من خلال السينما المصرية.

تتضمن المبادرة بروتوكول تعاون لإنتاج 3 أفلام لشباب المخرجين، إضافة لفيلم “الأندلس” مشروع خالد يوسف المؤجل، والذى يحتاج إلى تمويل ضخم، مؤكدا أن الأهم فى تلك المبادرة هو الاستمرارية والحفاظ على الصناعة وتحسين المنتج السينمائى.

فيلم الأندلس يتناول قصة الملك “أبو عبد الله بن الأحمر” والمعروف بمحمد الأول حاكم غرناطة بالأندلس وآخر ملوكها، وهو الذى أسس دولة بنى نصر فى إسبانيا ويتطرق الفيلم للتمهيد لسقوط غرناطة والأندلس وكيفية ضياعها من الحكم الإسلامى، ويأتى فيلم الأندلس كأول عمل لخالد يوسف بعد غياب طويل.