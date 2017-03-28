أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، حكمها بالإعدام شنقا، على تاجر المخدرات فى واقعة هروبه من سيارة الواجبة بمدينة بلبيس.

كان اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير الكشف الجنائى، يفيد بلاغا، أثناء قيام قوة بترحيل “محمد ر” تاجر مخدرات، تم ضبطه من قبل الإدارة السنةة للمخدرات، وبعد عرضه على النيابة السنةة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وفى الطريق السنة “بلبيس- العاشر” تمكن السجين من الفرار من سيارة الواجبة، أمام منطقة أبوسمران، وجار تكثيف الجهود لسرعة ضبطه.

وقررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم “هاربا” غلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحقه.