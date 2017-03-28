وافق مجلس كلية بنها، برئاسة الدكتور السيد القاضي رئيس الكلية ،الذى عقد مساء الْيَوْمَ علي أن يتم عقد الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني هذا السنة علي فترتين صباحية من الساعه 9 ص الي 12 ظهراً، ومسائية من الواحدة وحتي الرابعة عصراً، على الأ تعقد الامتحانات في أول أيام شهر رمضان ، مراعاة لمطالب أغلب الطلاب ،خاصة الوافدين من أبناء الدول العربية الدارسين في كلية بنها.

كما وافق المجلس علي مواعيد الامتحانات ،كما عرضها أعداداً من عمداء الكليات وفقاً لظروف كل كلية، والتي تم الموافقة عليها من قبل الطلاب ،خلال المشاورات التي تمت بين الطلاب وأساتذتهم في مختلف الكليات.

كما وفق مجلس الكلية علي المذكرة المعروضة ،من قبل الادارة السنةة للموازنة والحسابات بالكلية ، والخاصة بزيادة بدل الانتاصدر ،الذي يتم صرفه للمشاركين في أعمال ملاحظة الامتحانات من السنةلين بالكلية ليصبح 40 جنيهاً ،بدلاً من 30 جنيهاً للموظفين، و25 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً للعمال ،زيادة بدل الانتاصدر الذي يتم صرفه للمشاركين في أعمال ملاحظة امتحانات التعليم المفتوح من السنةلين بالكلية ليصبح 45 جنيهاً بدلاً من 40 جنيهاً للموظفين، و25 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً للعمال.

المصدر : مصر ناين