وجه المخرج الكبير خالد يوسف، خلال المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور لدعم السينما، التحية إلى الفنانين المصريين ممن أثروا الوجدان العربى، موجها التحية للفن المصرى والدولة المصرية ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الثقافة حلمى النمنم، ووزير السياحة يحيى راشد، ووزير المالية عمرو الجارحى، وكل المؤسسات المهتمة بحركة الإبداع والقوة الناعمة، ثم دعا الحضور لمشوفة فيلم قصير عن رجل الأعمال خلف الحبتور.

ووصل إلى مقر المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما وزير الثقافة حلمى النمنم، والمحامى خالد أبو بكر، وحسام بدرواى وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وكوكبة من النجوم، منهم خالد الصاوى وهالة صدقى ولبلبة وإلهام شاهين وحسن الرداد ومحمد كريم، والمخرج داوود عبد السيد والمنتج جابى خورى ومحمد العدل ودكتور خالد عبد الجليل، والفنان إيهاب فهمى ورامى غيط، والإعلامية بسمة وهبى، واستقبلهم المخرج خالد يوسف الداعى للمبادرة.

المصدر : مصر ناين