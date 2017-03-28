كشف كلود لوروا المدير الفنى لمنتخب توجو عن أنه سعيد بمواجهة منتخب مصر على الرغم من الخسارة 3 / 0 فى اللقاء الودى الذى جمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.

شوف لوروا فى تصريحات لقناة ONSPORT: “لن أتحدث عن الفنيات فى اللقاء الودى أمام منتخب مصر، مواجهة الفراعنة إعداد قوى قبل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون”.

أضاف المدير الفنى لتوجو أنه دفع بأكثر من عنصر جديد لفريقه أمام مصر وهذا هو الهدف الأساسى من الودية التى خاضها أمام الفراعنة.

المصدر : مصر ناين