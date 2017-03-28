أخطر مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة برغبتهم فى التعاقد مع البرتغالى أوجستو إيناسيو المدرب السابق لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق فى المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد حلمى.

يُذكر أن اجتماع مجلس الزمالك الذى عقد اليوم شهد مناقشة آخر المستجدات والمرشحين، دون حضور كل أعضاء المجلس حيث أطلع شريف إسلام مدير التعاقدات بالنادى، رئيس الزمالك، على آخر المستجدات التى توصل إليها فى المفاوضات مع إيناسيو بجانب الفرنسى آلان جيريس.

وكشف مجلس الزمالك، عن نهم أخطروا رئيس قلعة ميت عقبة، فى الاجتماع الرسمى بالأمس، فى رغبتهم بالتعاقد مع البرتغالى إيناسيو، وعرض عليهم منصور رؤية اللجنة الفنية بالتعاقد مع جيريس إلا أن أعضاء المجلس رؤيتهم متشبه ة فى نجاح المدرسة البرتغالية بصورة أكبر مع الفرق المصرية عن الفرنسية، بجانب انخفاض الفى المقابل المالى للتعاقد مع إيناسيو عن المدرب الفرنسى.

المصدر : مصر ناين