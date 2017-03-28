علقت النجمة فيفى عبده، خلال مؤتمر الحبتور لدعم السينما قائلة: “أيوة بقى الله أكبر”، وذلك أثناء ذكر المخرج خالد يوسف لاسم رجل الأعمال خلف الحبتور ومشروع مبادرة دعم السينما المصرية.

وكان قد وصل إلى مقر المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما وزير الثقافة حلمى النمنم والمحامى خالد أبو بكر وحسام بدراوى وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وكوكبة من النجوم منهم خالد الصاوى وهالة صدقى ولبلبة وإلهام شاهين وحسن الرداد، ومحمد كريم والمخرج داوود عبد السيد والمنتج جابى خورى، ومحمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل والفنان إيهاب فهمى ورامى غيط، والإعلامية بسمة وهبى، واستقبلهم المخرج خالد يوسف الداعى للمبادرة.

























































































المصدر : مصر ناين