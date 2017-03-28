السجن المشدد سنوات لـ إرهابيين لتحريضهم على العنف بالقرين
عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواعٍ تأمينية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، 9 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية رقم 1483 لسنة 2016 جنايات قسم واجبة القرين.
كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 9 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بمدينة القرين، لدائرة الإرهاب، لتحريضهم على العنف وقيامهم بأعمال شغب وتجمهر، وقطع الطريق، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وبعرضهم على المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر : مصر ناين
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