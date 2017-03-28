عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواعٍ تأمينية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، 9 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية رقم 1483 لسنة 2016 جنايات قسم واجبة القرين.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 9 من أعضاء جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية، بمدينة القرين، لدائرة الإرهاب، لتحريضهم على العنف وقيامهم بأعمال شغب وتجمهر، وقطع الطريق، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وبعرضهم على المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.