انطلقت اليوم الثلاثاء مبادرة” الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما” تحت رعاية شركة الحبتور الاستثمار، إحدى شركات مجموعة الحبتور الإماراتية والتى تهدف إلى النهوض بصناعة السينما والتأثير بشكل إيجابى على الشباب المصرى.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة ترأسها خلف أحمد الحبتور بمشاركة المخرج خالد يوسف، ورركز المبادرة على دعم صناعة السينما من خلال إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام االتى تساهم في تحسين وتطوير صنف ية أفلام السينما والتأثير بشكل إيجابي على الشباب المصري من خلال التركيز على أفضل القيم والأخلاق بالتعاون مع المخرج خالد يوسف.

واصدر خلف الحبتور، إن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام في العالم العربي وهو سبب اختيارنا لها لإطلاق المبادرة، فتاريخ مصر حافل بالأعمال السينمائية، كما نعتبرها مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي، وهدفنا من هذه المبادرة النهوض بالحالة الراهنة لصناعة السينما والتي باتت تركز على عرض منتجات رخيصة لا تضيف أي قيمة للعقول الشابة في مصر والعالم العربي، وتهدف لإنتاج أفلام ذات معايير أخلاقية منخفضة.

وأضاف خلال كلمته بالحفل، ” لقد اخترنا إطلاق هذه المبادرة مع المخرج خالد يوسف نظرا لتاريخه المشرف في صناعة أفلام هادفة تناقش قضايا مجتمعية جادة وتجرى وراء لحلها بشكل محترف، كما نهدف من خلال المبادرة لتركيز الضوء على المخرجين والكتاب الجدد والمواهب التي لا تحظى بفرصة حقيقية لإخراج أعمالهم للنور وضخ دماء جديدة في السينما العربية.

من جانبه، اصدر المخرج خالد يوسف، إن مبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما تشبه خطوة جريئة تجاه تطوير ودعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي، وأتشرف باختياري للتعاون مع مجموعة الحبتور لإطلاق هذه المبادرة والتي تساهم في إنتاج مرحلة جديدة من الأفلام الهادفة التي ظل يكشف عنها الجمهور العربي طوال السنوات الماضية، ونأمل أن تسهم هذه الجهود في إحداث نقلة ملموسة تتيح الفرصة لالآف المواهب التي تكشف عن فرصة جادة.

























































































المصدر : مصر ناين