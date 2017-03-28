أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، تعقيبًا على ضبط الرقابة الإدارية لمدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، أنه لا تستر على أى فساد مطلقًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كاملا مع جميع المؤسسات الرقابية فى سبيل مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، قد ألقت القبض على مدير التخطيط العمرانى بمركز ومدينة كفر الشيخ؛ لاتهامه بتقاضى 190 ألف جنيه رشوة من صاحب شركة مقاولات واستثمار عقارى فى المقابل إصداره شهادات صلاحية موقع لأراضى مملوكة له على الطريق الساحلى الدولى، وإلغاء تخطيط طريق سنة مزمع تنفيذه على أرض أملاك دولة ملاصق لأرضه وضمها له، ما أضر خزانة الدولة بنحو 5.4 مليون جنيه.

المصدر : مصر ناين