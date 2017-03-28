اصدر المخرج خالد يوسف إن خلف الحبتور تعلم من الشيخ زايد، الذى بادر بقطع البترول عن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيونى ، لافتا إلى أن الحبتور يجرى وراء لإبراز الوجه السمح للدين الإسلامى والقضاء على الصورة السيئة للمسلمين فى الخارج، جاء ذلك فى مؤتمر مساء اليوم لإطلاق مبادرة الحبتور لدعم صناعة السينما.



خالد يوسف

مبادرة الحبتور لدعم السينما

أحمد عيد

ليلى علوى

خالد يوسف فى مبادرة الحبتور لدعم السينما

هانى رمزى وليلى علوى

المخرج خالد يوسف المخرج خالد يوسف

مبادرة الحبتور لدعم السينما

خالد يوسف بمبادرة الحبتور لدعم السينما

المصدر : مصر ناين