تظاهر العشرات من اليهود فى القدس اليوم الثلاثاء ، احتجاجا على تجنيد أبنائهم فى الجيش الالكيان الصهيونى ى . بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن ، تظاهر المئات من اليهود المتشددين دينيا مساء الشهر الماضى، فى عدة مناطق متفرقة فى الكيان الصهيونى احتجاجا على قانون التجنيد بالجيش الالكيان الصهيونى ى.

واصدر ت الإذاعة السنةة الالكيان الصهيونى ية إن حشود المتشددين من اليهود نزلوا إلى شوارع بار ايلان وشيفتى يسرائيل بالقدس المحتلة وفى مدن بيت شيميش ورمات جان قرب تل أبيب.

واعتقلت الواجبة الالكيان الصهيونى ية، 10 من المتظاهرين على ذمة التحقيق فيما اعتقل آخران فى بيت شيميش لتورطهم فى أعمال شغب.

وأغلقت واجبة الاحتلال طريق “بار ايلان” فى القدس امام حركة السير فيما اغلق طريق رقم واحد بين القدس وتل ابيب امام حركة السير فى منطقة اللطرون ل المظاهرات.

الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتظاهر فيها اليهود المتشددين دينيا “الحريديم” خلال أسبوع ضد قانون التجنيد الإجبارى للمتدينين بالجيش الالكيان الصهيونى ى.

المصدر : مصر ناين