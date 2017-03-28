أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بإحالة فرد تأمين بمدرسة دولية لمحكمة الجنايات لاتهامه باغتصاب طفلين أعلى سطح المدرسة عقب استدراجهما.

تعود تفاصيل القضية رقم 18351 لسنة 2016 جنح مدينة نصر، إلى قيام المتهم “تامر.م” 31 سنة فرد تأمين بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بإحدى المدارس الدولية بمدينة نصر.

أحداث القضية ترجع لشهر أبريل الماضى، عندما حررت والدة الطفل المجنى عليه بلاغا ضد المتهم تتهمه بهتك عرض ابنها داخل المدرسة، وذلك بعد أن فوجئت بإصابة الطفل وبالكشف عليه تبين تعرضه للاغتصاب.

وتسلمت نيابة أول مدينة نصر تحريات المباحث حول التحقيق فى بلاغات أولياء أمور المدرسة البريطانية الدولية، بشأن تعرض أطفالهم لهتك عرض على يد فرد تأمين بالمدرسة، والمحبوس على ذمة القضية.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتطابقها مع أقوال الطفلة والطفل واللذين تعرفا على المتهم أثناء عرضهما عليه، مؤكدين اعتياده الاعتداء جنسياً عليهما.

تلقى قسم واجبة أول مدينة نصر بلاغا من ولى أمر تلميذ تتهم فيه فرد تأمين بمدرسة دولية بهتك عرضه باستدراجه أعلى سطح المدرسة، والاعتداء عليه جنسياً، وعقب القبض عليه اتهمته والدة تلميذة بنفس المدرسة بهتك عرض طفلتها، وأنه كان يستدرجها ويتحسس أجزاء من جسدها، وأمرت النيابة بعرض المتهم على المجنى عليهما، اللذين تعرفا على المتهم، واتهماه بهتك عرضهما، لتأمر النيابة بحبسه، وعرض الضحيتين على الطب الشرعى، وكشف تقرير الطب الشرعى تعرض طفل واحد للاعتداء الجنسى بينما الأطفال الآخرين كان تحرشا ولم يتبين وجود أى آثار اعتداء جنسى عليهم.

المصدر : مصر ناين