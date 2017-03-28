اصدر رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، فى مؤتمر مبادرة الحبتور لدعم السينما، إن هذا اليوم يوم مبارك، موجها الشكر للحضور ولخالد يوسف وللمحامى خالد أبو بكر، ولوزير الثقافة حلمى النمنم، مداعبا وزير السياحية قائلا: “فى حساب بينا هنتكلم فيه بعدين”.

وأضاف الحبتور: “خالد يوسف من أهم الشخصيات المهتمة بالثقافة والفكر، وأتمنى أن تثمر المبادرة للوطن تعاونا ناجحا”.

وأكد الحبتور: “اهتمامى بالسينما ليس لهدف مادى أو مردود مالى ولكن يجب أن نرفع الوعى والثقافة لنرفع رؤوسنا فى فى منتصف الفن العالمى، شبه ما كان يحدث زمان، وقرارى بالوقوف بجوار خالد يوسف ودعم السينما قرار صائب، ولدى ثقة فى خالد يوسف أنه سيقدم أعمالا على مستوى عالمى”.

وكان قد وصل إلى مقر المؤتمر الصحفى لمبادرة الحبتور الثقافية لدعم السينما وزير الثقافة حلمى النمنم والمحامى خالد أبو بكر وحسام بدراوى وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وكوكبة من النجوم منهم خالد الصاوى وهالة صدقى ولبلبة وإلهام شاهين وحسن الرداد، ومحمد كريم والمخرج داوود عبد السيد والمنتج جابى خورى، ومحمد العدل والدكتور خالد عبد الجليل والفنان إيهاب فهمى ورامى غيط، والإعلامية بسمة وهبى، واستقبلهم المخرج خالد يوسف الداعى للمبادرة.

























































































المصدر : مصر ناين