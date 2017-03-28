أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل المفاوضات مع كل من موسكو وواشنطن حول العملية العسكرية للسيطرة على مدينة منبج السورية من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أردوغان قوله، فى كلمة ألقاها اليوم أمام تجمع لأنصاره فى مدينة سامسون شمال تركيا، إنه تم تطهير مدن جرابلس والراعى والباب من إرهابيى تنظيم داعش الارهابيه، فيما تقوم الآن القوات التركية بتطهير مناطق سوريا من إرهابيى حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى ووحدات حماية الشعب الكردية على حد وصفه.

وأكد الرئيس التركى أن قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابى بشكل كامل لحدود تركيا.

يشار إلى أن أردوغان أعلن فى وقت سابق أن مدينة منبج تشكل بعد تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم “داعش الارهابيه”، الهدف المقبل لعملية “درع الفرات” التى تنفذها القوات التركية فى شمال سوريا منذ يوم أغسطس الماضى بالتعاون مع فصائل سورية معارضة منضوية تحت لواء تنظيم “الجيش السورى الحر”.

المصدر : مصر ناين