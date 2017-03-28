تمكنت لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط بالتعاون مع قوات التأمين من إتمام التصالح بين عائلتى “حمودة” و”أبو غالب” بدائرة مركز منفلوط، وذلك بعد خصومة ثأرية نشبت منذ 3 أعوام ل علاقة عاطفية بين فتاة من عائلة وشاب من العائلة الأخرى نجم عنها ضحايا وعدة إصابات، وذلك فى إطار تفعيل دور مؤسسات التأمين لإنهاء الخصومات الثأرية بدائرة المديرية حقناً للدماء وحفاظاً على التأمين السنة.

عقدت الجلسة، اليوم، بالسرادق المقام بمركز شباب عرب العمايم بمنفلوط بحضور قيادات المديرية وإدارة الكشف الجنائى والتأمين السنة وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب وأفراد عائلتى “حمودة بعرب العمايم – أبو غالب ببنى شعران” أصحاب الخصومة ونحو 500 شخص من أهالى القريتين والقرى المجاورة.

وفى نهاية الجلسة أقر الحاضرون من طرفى الخصومة بالصلح النهائى بينهما وأقسما على عدم الرجوع إلى ذلك مرة أخرى.

يذكر أن الخصومة الثأرية بين العائلتين نشأت بدائرة مركز منفلوط بتاريخ 28/2/2014م ل علاقة عاطفية بين شاب وفتاة أسفرت عن الكثير من المشاجرات المسلحة التى نجم عنها ضحايا وعدة إصابات.

المصدر : مصر ناين