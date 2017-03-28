اصدر ت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات اتهمت ثلاثة لاجئين عراقيين بالاحتيال فى إجراءات هجرتهم للبلاد لعدم كشفهم عن قرابتهم لرجل اشترك فى خطف مواطن أمريكى بالعراق سنة 2004.

واصدر ت الوزارة فى بيان أن السلطات احتجزت يوسف المشهدانى (35 سنةا) وأخاه عادل حسن (38 سنةا) وزوجة حسن وتدعى إيناس إبراهيم (32 سنةا) اليوم الثلاثاء فى ولاية فرجينيا ووجهت لهم تهمة الجرى وراء للحصول على الجنسية الأمريكية بطرق منافية للقانون.

وأظهر ت الوزارة أن الثلاثة يحملون تصاريح إقامة دائمة لكن فى الوقت الذى جرى وراء فيه المشهدانى للحصول على الجنسية وجدت السلطات أن بصمات أصابعه مطابقة لبصمات على وثيقة عثر عليها فى موقع تحرير مواطن أمريكى خطف فى العراق سنة 2004.

واصدر ت الوزارة أن شهادة خطية تدعم الشكوى الجنائية أفادت بخطف مواطن أمريكى واحتجازه مع رهائن آخرين لشهور فى ظروف مروعة بمخبأ تحت الأرض بالعراق.

ونجحت غارة فى سنة 2005 فى تحرير الرهائن وأقر ماجد المشهدانى أخو الرجلين المحتجزين فى فرجينيا بضلوعه فى الخطف. واصدر ت الوزارة أن الاثنين لم يذكرا ماجد فى قوائم أفراد العائلة التى قدماها ضمن إجراءات الإقامة.

المصدر : مصر ناين