قررت محكمة جنايات قنا حجز الحكم على 34 متهما من اعضاء جماعة الالجماعه الارهابيه المحظورة من المتهمين بحرق محكمتى قنا و استراحة المحافظ خلال أحداث الشغب التى وقعت عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة لجلسة اليوم الثانى من دورإنعقاد شهر يونيه القادم للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة استمعت لمدة يومين إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين لتقرر اليوم حجز القضية للنطق بالحكم يونيو القادم حيث كانت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم و طارق مختار قررت منذ أكثر من سنة ونصف إيقاف الدعوة المقدمة ضد 34 من أعضاء جماعه الالجماعة الأرهابية من المتهمين في اقتحام مبنى ديوان سنة المحافظة وحرق محكمتي قنا لحين الفصل في الطعن المقدم في مادتين من قانون العقوبات مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمه الجنايات بتهمة محاولة إقتحام مبنى ديوان سنة المحافظه وإحراق جراج السيارات ومبانى محكمتى قنا الابتدائية و الاستئناف عقب أحداث الشغب التى وقعت بالمحافظة عقب فض إعتصامى رابعه والنهضة.

المصدر : مصر ناين