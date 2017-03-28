حرص وفد الهند المشارك فى بطولة العالم للخماسى الحديث بالقاهرة التى انتهت فعالياتها يوم الأحد الماضى على ملاعب استاد القاهرة الدولى، بزيارة المتحف الأولمبى المصرى فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، بصحبةالباشمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح الوفد الهندى عن انبهاره بالمتحف الأولمبى المصرى الذى يضم تاريخ مصر الأولمبى خلال المشاركات فى دورات الألعاب الأولمبية منذ نشأتها.

يذكر أن منتخب بيلاروسيا قد حصد الميدالية الذهبية، بعدما احتل المركز الأول خلال مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، التى أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولى.