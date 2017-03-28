أبدى أحمد الشيخ نجم المنتخب الوطنى سعادته البالغة بعد تسجيله لهدفه الدولى الأول فى شباك توجو، خلال المواجهة الودية التى أقيمت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب وشهدت فوز الفراعنة بثلاثية.

ووجه الشيخ فى تصريحات لقناة أون سبورت الشكر لمصر المقاصة ومديره الفنى إيهاب جلال مؤكدًا أن لهم فضل كبير فى اختياره بالمنتخب الوطنى وتطور مستواه بشكل كبير.

وتمنى صانع ألعاب الأهلى المعار لمصر المقاصة أن يكون عند حسن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هكتور كوبر والاستمرار في قائمة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين