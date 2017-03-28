لقى فلاح مصرعه على يد شقيقه سائق التوتوك وذلك لوجود علاقة جنسية بينه وبين زوجة المجنى عليه وقيام الثانى بإهانته أمام السنةة بقرية الدوير بصدفا أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير تأمين أسيوط إخطارا من مأمور مركز واجبة صدفا يفيد ورود بلاغ من مستشفى صدفا المركزى بوصول”م ع ث” 40 سنة فلاح مقيم الدوير دائرة المركز مصاب بطلق ناري بالظهر، جثة هامدة.

وبانتاصدر ضباط مباحث المركز وسؤال شقيقه “ف ع ث” 25 سنةا، سائق توك توك مقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء استقلاله توك توك قيادته بصحبة المتوفى بطريق السلالمة الزراعي بقرية الدوير دائرة المركز فوجئ بقيام بعض الأشخاص بإيقافهم وإطلاق أعيرة نارية صوبهم نتج عنها إصابة شقيقه وأودت بحياته ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.

تم تشكيل فريق كشف بالتنسيق وفرع التأمين السنة بأسيوط ضم ضباط فرع كشف الجنوب وضباط مباحث مركز صدفا برئاسة العميد منتصر عويضة من خلال فحص علاقات المجني عليه وخلافاته، وفحص خط سير المجني عليه، و تجنيد المصادر السرية وتنشيطها للعمل على تحديد مرتكب الواقعة، وفحص علاقة المجنى عليه بزوجته وشقيقه.

ومن خلال السير في خطة الكشف توصلت جهود الكشف إلى أن الواقعة على غير حقيقتها وأن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ عن الحادث وهو “ف ع ث” 25 سنة سائق توك توك مقيم ذات الناحية “شقيق المجني عليه” طمعا في زوجته، حيث تربطه علاقة جنسية مع زوجة المجني عليه “ه ع ع” 22 سنةا ربة منزل والتي سبق أن أفصح لها عن رغبته بالزواج منها في حال قيامها بالانفصال عن زوجها أو التخلص منه بقتله وهو ما رفضته الزوجة.

واستمر المتهم في علاقته معها إلى أن ماطله شقيقه المجني عليه في سداد مبلغ قدره 15000 ألف جنيه عبارة عن متحصلات بيع مواشي استخدمها المجني عليه في إنهاء مصاريف عرسه.

ول سابقة قيام المجني عليه بإهانة المتهم أمام السنةة حين طالبه بالمبلغ المستحق عليه فاجتمعت رغبته في التخلص منه للفوز بزوجة المجني عليه مع ما بداخله من حقد تجاهه لإهانته وعدم سداد المبلغ المالي له فعزم على التخلص منه، وأبلغه بالأمس عن رغبته في اصطحابه لتوصيله بالتوك توك الخاص به لأحد مواقف السيارات مدعياً سفره لمدينة طما.

وأثناء مرورهما بمحل الواقعة بطريق زراعى بقرية السلالمة أطلق عيارا ناريا عليه من الخلف أحدث إصابته التي أودت بحياته وقام بإلقائه خارج التوك توك بالطريق السنة ، وبمناقشة زوجة المجني عليه أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم و سابقة رغبة المتهم في قتل زوجها ورفضها جراء ذلك ونفت علمها بارتكاب الواقعة بمواجهة المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة بمنزله وهو عبارة عن فرد رصاص محلي الصنع .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة واستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم.

المصدر : مصر ناين