أبدى الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى رضاه التام عن نتيجة اللقاء بفوز المنتخب بثلاثية نظيفة على توجو، مضيفًا ان الدفع بأربع عناصر جديدة أدت الى عدم وجود انسجام بنسبة كبيرة إلا أنه شرح للاعبين أن المباراة قد لا تسمح لمشاركه جميع اللاعبين.

حول أداء اللاعبين الجدد أبدى كوبر رضاه عن أحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة مشيرًا إلى أنه سيكون له دور مع المنتخب بواجب الاستمرار خلال الدورى بالمستوى الذى ظهر به مؤخرًا، مؤكدًا أنه أدى المطلوب منه خلال الدقائق التى شارك فيها.

شوف كوبر أنه سيتم الكشف عن بدلاء لأعداد من المراكز فى صفوف المنتخب والمباريات المقبلة ستكون أفضل.

وأشار المدير الفنى للفراعنة الى أن الوصول للتوليفة المثاليه يحتاج إلى مجهود كبير وتعب ولا بد من وجود بدلاء لكل مركز الى أن نستطيع أن نؤدى الأداء الممتع.

المصدر : مصر ناين