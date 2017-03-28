رغم المكانة الكبيرة التى تتمتع بها فيس بوك فى عالم صناعة التكنولوجيا أو فيما تملكه من مستخدمين على منصاتها الاجتماعية المختلفة، إلا أن هذا لم يمنعها من سرقة بعض المميزات من خدمات أخرى، ورغم أن الشركة بدأت هذا الأمر باستنساخ بعض المميزات من خدمة سناب شات، إلا أن هذا الأمر بدأ فى التطور بشكل كبير وصريح لتسرق فيس بوك بعدها العديد من المميزات دون أى رادع، وفيما يلى نرصد أبرز مميزات سرقتها فيس بوك خلال هذا الشهر:

1- ميزة القصص للتطبيق الرئيسى

من المميزات التى سرقتها فيس بوك من خدمة سناب شات، وقد أطلقتها الشركة فى بداية الأمر بتطبيق إنستجرام، إلا أنها لم تكتف بذلك وقامت بإطلاقها لباقى خدماتها الأخرى، بما فى ذلك واتس آب، وماسنجر، وكان آخرها تطبيق المنصة الاجتماعية الرئيسي، لتكون ميزة “القصص” متاحة لكل خدمات فيس بوك بالكامل.

2- ميزة “مشاركة الموقع”

أما هذه الميزة فقد سرقتها فيس بوك من تطبيق جوجل، وهى ميزة تعرف بـ live location sharing وتسمح بمشاركة الموقع فى الوقت الحقيقى مع الأصدقاء وهى ميزة مستنسخة من ميزة مشابهة أطلقتها جوجل خلال الأسبوع الماضى، وتسمح هذه الميزة للمستخدمين اختيار بعض جهات الاتصال لرؤية موقعهم بشكل مباشر على الخريطة لمدة تصل إلى ساعة كاملة، كما يمكن مشاركة هذه الميزة مع أكثر من شخص أو مع شخص واحد فقط، ويمكن إيقافها فى أى وقت.

3- مشوفة الفيديوهات “أوف لاين”

فى حين كشف تقرير جديد أن فيس بوك تعمل على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشوفة الفيديوهات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إذ رصد مجموعة من المستخدمين حول العالم وجود خيار جديد فى إعدادات تطبيق فيس بوك لتخزين بعض مقاطع الفيديو ومشوفتها دون اتصال بالإنترنت فى وقت لاحق، وهى الميزة التى تعد مستنسخة من يوتيوب، حيث يوفر عملاق مشاركة الفيديوهات ميزة مشابهة جراء ذلك .

المصدر : مصر ناين