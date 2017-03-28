يشارك الفنان الكبير مصطفى فهمى فى السباق الرمضانى المقبل، للسنة الثانى على التوالى، بعد مشاركته الموسم الماضى بمسلسل “مأمون وشركاه”، للنجم الكبير عادل إمام، حيث يواصل حاليا تصوير أحداث دوره بمسلسل “حلاوة الدنيا”، والمقرر عرضه بموسم رمضان المقبل، من بطولة هند صبرى وظافر العابدين وأنوشكا وهانى عادل وأحمد حاتم وعايدة رياض ونهى عابدين، وأعداد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات إسبانى ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب ويخرجه حسين المنباوى.

وكان الفنان مصطفى فهمى ضيفا دائما وعلى مدار سنوات طويلة فى المواسم الرمضانية، ولكن تغير شكل الساحة بمنتجيها وفنانيها منذ ثورة 25 يناير، والتى أفرزت أبطالا جدد، وأبعدت آخرون عن الفى منتصف الدرامى التليفزيونى، هو السبب فى عدم تواجده على مدار الـ7 سنوات الأخيرة بشكل منتظم، وإن كان تواجد على مدار مواسم متفرقة، حيث نافس بموسم رمضان 2013 بمسلسل “نكدب لو قلنا ما بنحبش”، مع الفنانة يسرا.

وقدم “فهمى” على مدار الموسم الشتوى قبل الماضى مسلسل الـ45 حلقة “مملكة يوسف المغربى”، والذى أعاده بشكل قوى، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا على شبكة تليفزيون النهار خلال فترة عرضه، وشاركه البطولة منذر رياحنة وأنوشكا وعلا غانم وآخرون، من تأليف حمدى يوسف، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وإخراج عادل الأعصر.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل “مأمون وشركاه” مع الزعيم عادل إمام، من تأليف يوسف معاطى، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رامى إمام، حيث جسد دور الصديق المقرب للزعيم عادل إمام، وهو رجل أعمال يستثمر أمواله فى عالم السياحة.

المصدر : مصر ناين