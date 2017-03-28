اصدر هانى صلاح قنصل مصر فى الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إن حملة “وطن بلا مخالف”، التى أعلنها الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء وستستمر لمدة 90 يوماً، وتأتى فى إطار الرغبة فى تسوية أوضاع مخالفى نظام الإقامة والعمل وتأمين الحدود ومساعدة من يرغب فى إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليها من عقوبات، ومساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم مع إعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة، وكذلك الإعفاء من الآثار المترتبة على الترحيل فيما يتعلق بدخول المملكة أو العمل بها مستقبلا.

وأظهر القنصل المصرى فى الرياض، أن المستفيدين من حملة تسوية الأوضاع خلال المهلة المحددة بتسعين يوماً كما أعلنت السلطات السعودية هم الفئات التالية:

· المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج – عمرة – زيارة – عبور- مرور).

· أصحاب الإقامة المنتهية قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة فى 20/6/1438هـجرى، 19/3/2017 ميلادى.

· من عليه مخالفة حج بدون تصريح.

· من عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة.

· المتسللون إلى أراضى المملكة.

· العمالة السائبة التى تحمل إقامة نظامية وليس عليها بلاغ تغيب عن العمل (هروب) وترغب فى الاستفادة من المهلة لعدم معرفة صاحب العمل.

وأكد القنصل المصرى فى الرياض أن من يبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه خلال مهلة المغادرة سيكون بإمكانه الرجوع إلى أراضى المملكة بالطرق النظامية وفقاً لما أعلنه المسئولون بمديرية الجوازات السعودية، موضحاً أنه بالنسبة لمن كانت تأشيراتهم (حج – عمرة – زيارة – عبور – مرور)، فإن عليهم التوجه مباشرة للمنافذ الرسمية للمغادرة بعد الحجز على خطوط الطيران وإصدار تذاكر السفر، حيث تستكمل إجراءات سفرهم من خلال المنافذ الرسمية تسهيلاً لهم، أما بقية المخالفين فعليهم مراجعة إدارات الوافدين بعد الحصول على موعد إلكترونى مسبق عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية “أبشر” لتسهيل وتسريع إنهاء إجراءاتهم.

ودعا القنصل المصرى فى الرياض المواطنين المصريين المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة، وحث المواطنين على التقدم من تلقاء أنفسهم لمغادرة المملكة، حيث سيتم إعفاؤهم من الرسوم والغرامات ونظام بصمة مرحل، منوهاً إلى أن القنصلية المصرية فى الرياض ستقوم بإصدار وثائق سفر مجانية للراغبين فى الرجوع إلى أرض الوطن، وذلك من مقر البعثة أو من خلال المأموريات القنصلية التى سيتم إيفادها الفترة المقبلة إلى كل من حائل والجوف والقصيم والمنطقة الشرقية.