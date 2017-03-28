وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء قرارا يأمر بمراجعة خطة سلفه باراك أوباما حول المناخ، وهى “خطة الطاقة النظيفة” التى تفرض على محطات الوزارة خفض انبعاثاتها من ثانى أوكسيد الكربون.

وفى كلمة مقتضبة القاها فى مقر وكالة حماية البيئة حيث لم يذكر مرة واحدة مسالة التغير المناخى، أصر ترامب على رغبته فى “انهاء الحرب على الفحم“.



ترامب يوقع امرا تنفيذيا يلغي اجراءات أوباما بشأن المناخ



جانب من التوقيع



جانب من التوقيع



دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يلغي اجراءات أوباما بشأن المناخ

المصدر : مصر ناين