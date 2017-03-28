أبدى إيمانويل أديبايور، أسطورة منتخب توجو، إعجابه الشديد بمنتخبنا الوطنى عقب الفوز الذى حققه الفراعنة بثلاثية ودية على الصقور، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، فى إطار الاستعدادات لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

اصدر أديبايور فى تصريحات لقناة “أون سبورت” عقب المباراة: “منتخب مصر رائع للغاية.. كلنا رأينا ما قدمه فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ووصوله للمباراة النهائية”.

وشوف نجم أرسنال ومانشستر سيتى وتوتنهام السابق :”الفراعنة لديهم لاعبين رائعين للغاية شبه محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه.. أعرفهم جيداً وأشوف مبارياتهم فى الدوريات الأوروبية”.

اختتم أفضل لاعب فى أفريقيا 2008 حديثه مؤكداً أن المباراة كانت تجربة مفيدة للغاية لمنتخب بلاده، وأشار إلى أن الفرنسى كلود لوروا نجح خلالها فى تجربة العديد من العناصر الشابة المنضمة حديثاً للمنتخب التوجولى، وأنه يأمل فى مواصلة اللعب مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، وقيادته لتحقيق الانتصارات.

المصدر : مصر ناين