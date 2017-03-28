عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكى العتريس وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم ومحمد التونى وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم، رئيس وحدة مرور أبوكبير الأسبق، بالسجن سنة مع الشغل، فى أولى جلسات محاكمته. كما عاقبت المحكمة، المتهم “عاطف م” الذى كان مسئولا عن إحضار السيارات، للضابط لترخيصها، بالسجن سنة مع الشغل.

كانت نيابة أبوكبير بالشرقية، برئاسة محمد علاء الدين حرز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة لنيابات شمال الشرقية، قد أحالت الرائد “ع. م” رئيس وحدة مرور أبوكبير، الأسبق، لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والتربح من جهة عمله. حيث كشفت تحريات مصلحة التأمين السنة، قيام الرائد بالتزوير فى العديد من المحررات الرسمية والتربح من الغير، وذلك فى القضية رقم 4626 إدارى أبوكبير لسنة 2016. ووجهت النيابة السنةة له، تهمة التربح والإضرار العمد بالمال السنة، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة.

وتبين أن الضابط تم نقله من عمله بوحدة مرور أبوكبير، منذ عدة أشهر، ونقله للعمل بواجبة الترحيلات بالمديرية، بعد ثبوت تورطه فى قضايا تزوير وإضرار بالمال السنة.