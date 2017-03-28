قررت نيابة مركز قنا برئاسة أيمن قناوى وكيل النائب السنة وإشراف المستشار معتز ربيعى مدير النيابة والمستشار أحمد عبد الرحمن المحامى السنة لنيابات قنا، إخلاء سبيل 3 متهمين بالتجمهر والتعدى بالضرب على السيدات الخمسة والبلطجة فى واقعة الاشتباه فى 5 سيدات بخطف الأطفال فى أحداث نقطة واجبة دندرة بضمان مالى ألف جنيه والحبس فى حالة عدم الدفع.

كان العشرات من الأهالى تجمعوا ظهر أمس حول نقطة واجبة دندرة بعد ضبط 5 سيدات برفقتهن طفلين وانتشار شائعة أنهن عصابة اختطاف الأطفال بالمحافظة محاولين الفتك بالسيدات وقاموا بالتعدى عليهن بالضرب.

وأظهر مصدر تأمينى مسئول أن المتهمات هن: شادية ع م 26 سنة وأحلام ع س 30 سنة، وابنتها أروة 8 شهور، وشقيقتها 45 سنة وحفيدها صلاح خ 7 سنوات وسهير ف ك وسبيكة ح ع من فرشوط، واللاتى كانوا يستقلن السيارة رقم 5420 فى الطريق من قرية المحروسة إلى مدينة قنا واشتبه فيهم السائق وأحد الركاب وعند نزولهن قبل كمين دندرة قام السائق والعشرات من الأهالى بمطاردتهن وضبطهن بالتعاون مع قوة الكمين، إلا أن أعدادا من الأهالى تجمهر فى محاولة الاعتداء عليهن بالضرب بعد انتشار شائعة أنهن عصابة للاختطاف الأطفال.

وتم الدفع بسيارات مدرعة برئاسة العقيد دكتور محسن كمال مأمور مركز قنا والعميد محمد هندى مدير المباحث وإشراف اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا لفض تجمهر الأهالى الذين حاولوا الفتك بالسيدات فى منتصف عمليات كر وفر ومحاولات لقوات التأمين وضباط مديرية تأمين قنا من حماية السيدات ونقلهن للتحفظ عليهم بمركز الواجبة لحين العرض على النيابة مما اضطر القوات لإطلاق القنابل المسيلة للدموع وتم نقلهن إلى أحد مراكز الواجبة للتحقق من شخصياتهن ومدى وجود اتهامات حولهن والتوصل إلى أهلية الطفلين، حيث أخلت النيابة سبيل السيدات بعد ورود التحريات بعدم وجود أى تهم ضدهم وأن الأطفال أطفالهن بالإضافة إلى حبس 3 من المتجمهرين فى الواقعة.

المصدر : مصر ناين