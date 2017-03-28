بدأ، منذ قليل، العرض الخاص لمسرحية “قواعد العشق الـ40″، وذلك على مسرح السلام، بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان أشرف طلبة مدير المسرح الحديث.

قواعد العشق رواية لإليف شافاق، دراماتورج، وأشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك فى الكتابة ياسمين إمام، خيرى الفخرانى، بطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هانى عبد الحى، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، هشام على، المطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمى، بمشاركة فرقة المولوية العربية، وموسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبدالرحمن، وإخراج عادل حسان.





المصدر : مصر ناين