نظم اليوم الثلاثاء مطار الغردقة الدولى، تجربة طوارئ متسعة النطاق ،تتشبه فى السيطرة علي قنبلة موجودة علي متن الطائرة ،والسيطرة على حريق اندلع علي متنها .

حضر فاعليات التجربة ،مسئولى محافظة البحر الأحمر ومطار الغردقة ومديرية تأمين البحر الأحمر، بمشاركة عدة جهات من بينها إسعاف البحر الأحمر .

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر،أن هذه التجربة تأتي لتدريب السنةلين على مواجهة الطوارئ ،على أن يتم ذلك بشكل دوري على جميع المطارات المصرية ،ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو)، و تعليمات سلطة الطيران المدني في مصر، والتي تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، وذلك لتدريب الجهات السنةلة في المطار ،ومجابهة الأزمات والطوارئ التي قد تحدث .

وأضاف البيان أن هذه السيناريوهات ،يأتى ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران، في إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنةين، ليعكس ذلك إستعداد المطار ،في إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي، ثم رجوع التشغيل الطبيعي للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة.

شارك في هذه التجربة جميع الجهات السنةلة في مطار الغردقة ،من بينها رجال القوات المسلحة ومؤسسات التأمين والحماية المدنية والإسعاف ، وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، والمستشفيات وفرق الطوارئ والتأمين والمرور .



تجربة الطؤارى بالمطار

تجربة طوارئ بمطار الغردقة

جانب من التجربة

سيارات الاسعاف

المصدر : مصر ناين