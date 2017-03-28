فاز فريق كرة اليد بنادى هليوبوليس على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 30 /26، فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال، ليتأهل إلى نصف النهائى .

كما تأهل أيضًا إلى دور نصف نهائى كأس مصر فريق سموحة بعد الفوز على الأوليمبى بنتيجة 21/17 فى دور ربع النهائى .

كان الأهلى قد فاز على الطيران فى هذا الدور 34 /24 فيما فقد الزمالك أمام سبورتنج 23 /19 .

من المقرر أن يقام دور نصف النهائي يوم 11 مايو المقبل بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى وسموحة مع سبورتنج على أن يقام النهائى فى اليوم التالى .

ومن ناحية أخرى يقام قبل النهائى لكأس كرة اليد لمواليد 96 يوم 1 مايو المقبل على صالة الأولمبى، بمواجهات بين الأهلي مع الزمالك، والطيران مع الأولمبى.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد يوم 1 أبريل المقبل بمواجهات بين كل من الأولمبى مع الزمالك وسبورتنج مع الزهور و6 أكتوبر مع سموحة وهليوبوليس مع أصحاب الجياد والحوار مع طلائع الجيش والأهلى مع الشمس .

المصدر : مصر ناين