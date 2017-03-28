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تأهل سموحة وهليوبوليس إلى نصف نهائى كأس مصر لليد

منوعات
تأهل سموحة وهليوبوليس إلى نصف نهائى كأس مصر لليد

فاز فريق كرة اليد بنادى هليوبوليس على نظيره طلائع الجيش  بنتيجة  30 /26، فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال، ليتأهل إلى نصف النهائى .

كما تأهل أيضًا إلى دور نصف نهائى كأس مصر فريق سموحة  بعد الفوز على الأوليمبى بنتيجة 21/17 فى دور ربع النهائى .

كان الأهلى قد فاز على الطيران فى هذا الدور 34 /24 فيما فقد الزمالك أمام سبورتنج 23 /19 .

من المقرر أن يقام دور نصف النهائي يوم 11 مايو المقبل  بمواجهات بين كل من هليوبوليس مع الأهلى وسموحة مع سبورتنج على أن يقام النهائى فى اليوم التالى .

ومن ناحية أخرى يقام قبل النهائى لكأس كرة اليد لمواليد 96 يوم 1 مايو المقبل على صالة الأولمبى، بمواجهات بين الأهلي مع الزمالك، والطيران مع الأولمبى.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد يوم 1 أبريل المقبل بمواجهات بين كل من الأولمبى مع الزمالك وسبورتنج مع الزهور و6 أكتوبر مع سموحة وهليوبوليس مع أصحاب الجياد والحوار مع طلائع الجيش والأهلى مع الشمس .

المصدر : مصر ناين

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