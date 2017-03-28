حرر محمد سيد محمود الفرارجى ” المحضر رقم 2369 جنح ثانى المحلة 2017 اتهم فيه طبيبة نساء وتوليد تدعى”م.ح” بالإهمال الطبى أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته وتدعى سماح.ع.م” – 38سنة ربة منزل بأحد المستشفيات الخاصة مما أدى لوفاة المولود وإصابة زوجته بقطع بالحالب وانتفاخ بالبطن وتهتك بالمثانة ل خطأ طبى.

واصدر الزوج إن زوجته كانت تشوف مع الطبيبة المذكورة طوال فترة الحمل وعند اقتراب موعد الولادة حولها الطبيبة لمستشفى خاص لإجراء عملية ولادة قيصرية لها .

وأضاف الزوج أن زوجته دخلت غرفة العمليات طبيعية ومع مرور الوقت حدث ارتباك بين الأطباء ، وبسؤال طبيب اصدر إن المولود حالته خطرة ، ووضع فى الحضانة وتوفى بعد مرور أيام قليلة.

وأشار الزوج إلى أن زوجته بدأت تشعر بآلام عقب الولادة وطلب منا الأطباء نقلها لمستشفى بطنطا لعمل الإسعافات اللازمة لها ، موضحا أن زوجته دخلت غرفة العناية المركزة داخل مستشفى بطنطا وازدادت حالتها سوءا.

وكشف الزوج أن الأطباء أكدوا أنها مصابة بقطع بالحالبين وانتفاخ بالبطن والتهابات شديدة بالمثانة وتضخم الرحم وتم تركيب قسطرة ووجود تجمع دموى بمنطقة الحوض.

وأظهر الزوج أنه تعرض لعدة ضغوط للتنازل عن المحضر والتكتم على الواقعة وأن الأطباء أكدوا له تحمل تكاليف علاجها إلا أنه رفض تلك الضغوط وأصر على المطالبة بحق زوجته ومحاسبة المقصرين.

وطالب الزوج بسرعة إنقاذ زوجته إذ أنها ترقد بين الحياة والموت بالعناية المركزة وحالتها تسوء يوما بعد يوم، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيبة.

المصدر : مصر ناين