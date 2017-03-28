نظم مركز إعلام قنا ندوة عن” دور المرأة فى حفظ التراث”، اليوم ، بالتعاون مع مديرية التضامن بقنا والمتحف الرقمي للنساء “ذاتك”، للتعريف بكيفية تمكين المرأة و الحفاظ على الحرف التراثية، بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، و إيمان أبوالخير مدير الأسر المنتجة بمديرية التضامن، وياسمين ابراهيم المدير التنفيذي للمتحف الرقمي للنساء، و محمد عبدالهادى باحث فى التنمية المحلية، وبمشاركة أعداد من الجمعيات الأهلية وبعض السنةلين بالمؤسسات الحكومية.

بدأت الندوة بكلمة خيرية عبد الخالق- مدير المركز إعلام قنا، تحدثت فيها عن كيفية الاحتفاظ بالموروثات القديمة والتى تعد بعض من الشخصية المصرية، وضرورة تعاون الجهات المهتمة بالتراث لحفظ كل ما يتعلق بالحياة المصرية.

فيما تحدثت إيمان أبوالخير- مدير الأسر المنتجة بمديرية التضامن، عن مشروعات الأسر المنتجة ودعم مشروعات الحرف اليدوية المتشبه الى أن الآن فى 950 مشروع أسر منتجة تتخطى تكلفتهم 3 مليون جنيه، موضحًة بأن إدارة الأسر المنتجة تنظم ما بين 7 إلى 8 معارض على مدار السنة، فى محاولة لمواجهة مشكلة التسويق التى يعانى منها جميع السنةلين فى مجال الحرف اليدوية.

و أشارت ياسمين إبراهيم” المدير التنفيذى للمتحف الرقمى للنساء” إلى أن التسويق كان ومازال أكبر تحدى أمام الحرف التراثية، جراء ذلك يجرى وراء المتحف الرقمى لتمكين المرأة و أصحاب الحرف من خلال رفع مهاراتهم الإدارية والتسويقية وتذليل التحديات و العقبات التى تواجه حفظ التراث وتوثيق تراث المشغولات اليدوية فى مختلف محافظات مصر، من خلال عدة مشروعات منها” ارفعى صوتك- 600 – تصميم”، مضيفًة بأن المتحف يعمل أيضًا على إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على كل ما يتعلق بالتراث بما فيها الحفاظ والتوثيق للمبانى التراثية والتاريخية

المصدر : مصر ناين