أعلن المدير السنة للمنظمة الدولية للنقل الجوى (اياتا) الكسندر دو جونياك الثلاثاء ان حظر الكومبيوترات والالواح الإلكترونية فى مقصورات ركاب الرحلات القادمة من أعداد من الدول العربية وتركيا أمر “غير مقبول”.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ السبت، وأرجعتها لندن وواشنطن إلى مخاوف من حصول إعتداءات.

واصدر دو جونياك أمام مجلس العلاقات الدولية فى مونتريال أن “الاجراءات الحالية غير مقبولة مهما كانت التهديدات التى يراد الحماية منها”.

ويشمل الحظر الاميركى الرحلات القادمة من تسع شركات طيران تستخدم عشرة مطارات دولية من دول عربية وتركيا.

والدول الثمانى التى تعتبر شركات طيرانها ومطاراتها معنية بهذه الإجراءات متحالفة مع الولايات المتحدة. وهى تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات وقطر.

أما الحظر البريطانى فيشمل الطائرات القادمة من تركيا ولبنان والاردن ومصر وتونس والعربية السعودية.

المصدر : مصر ناين