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محافظ سوهاج يترأس إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

منوعات
محافظ سوهاج يترأس إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إجتماع اللجنة السنةة لحماية الطفل بديوان سنة المحافظة ، بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير السنة للمحافظة ،وأعضاء اللجنة وكلاء وزارات “التضامن الإجتماعى ،والتربية والتعليم ،و الشباب والرياضة ،و الصحة ،و القوى السنةلة ،و الزراعة ” والمقدم أحمد سمره مشبه عن مديرية تأمين سوهاج ، والدكتور محمود محمد السيد عميد كلية صيدلة ،مشبه ا عن كلية سوهاج ، وعلى مبارك مشبه ا عن المجتمع المدنى ، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة .

تم مناقشة تقارير أنشطة لجان الحماية الفرعية ،عن مراكزهم وأعداد حالات الأطفال المعرضين للخطر الذين تم رصدهم ،من خلال اللجان الفرعية ،والتدخل معهم ، وأشاد الحضور بقرار محافظ الإقليم ،وتشكيل لجان حماية الطفل على المستوى القروى، وهى مبادرة رائدة من صنف ها في هذا المجال .

وأظهر عبد المنعم، أن هذه اللجان القروية لها دور اساسي في معاونة اللجان الفرعية ،على مستوى المراكز فى رصد الأطفال المعرضين للخطر ،وعمل التدخلات اللازمة معهم بالتنسيق مع لجان المراكز ، كذلك حسن الإستفادة من المشروعات التنموية لدى الجمعيات الأهلية ،كنقطة إيجابية فى نطاق هذه المراكز لخدمة حالات الأطفال .

وتطرق الاجتماع لمناقشة تدخلات مشروع إتاحة الفرص التعليمية ،ومكافحة عمل الأطفال ،الذى تنفذه جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى بتمويل من الإتحاد الأوربى ، وتشمل هذه التدخلات دعم وتفعيل لجان حماية الطفل الفرعية بالمراكز المذكورة .

 

المصدر : مصر ناين

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