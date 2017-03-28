ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إجتماع اللجنة السنةة لحماية الطفل بديوان سنة المحافظة ، بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير السنة للمحافظة ،وأعضاء اللجنة وكلاء وزارات “التضامن الإجتماعى ،والتربية والتعليم ،و الشباب والرياضة ،و الصحة ،و القوى السنةلة ،و الزراعة ” والمقدم أحمد سمره مشبه عن مديرية تأمين سوهاج ، والدكتور محمود محمد السيد عميد كلية صيدلة ،مشبه ا عن كلية سوهاج ، وعلى مبارك مشبه ا عن المجتمع المدنى ، ولفيف من رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة .

تم مناقشة تقارير أنشطة لجان الحماية الفرعية ،عن مراكزهم وأعداد حالات الأطفال المعرضين للخطر الذين تم رصدهم ،من خلال اللجان الفرعية ،والتدخل معهم ، وأشاد الحضور بقرار محافظ الإقليم ،وتشكيل لجان حماية الطفل على المستوى القروى، وهى مبادرة رائدة من صنف ها في هذا المجال .

وأظهر عبد المنعم، أن هذه اللجان القروية لها دور اساسي في معاونة اللجان الفرعية ،على مستوى المراكز فى رصد الأطفال المعرضين للخطر ،وعمل التدخلات اللازمة معهم بالتنسيق مع لجان المراكز ، كذلك حسن الإستفادة من المشروعات التنموية لدى الجمعيات الأهلية ،كنقطة إيجابية فى نطاق هذه المراكز لخدمة حالات الأطفال .

وتطرق الاجتماع لمناقشة تدخلات مشروع إتاحة الفرص التعليمية ،ومكافحة عمل الأطفال ،الذى تنفذه جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى بتمويل من الإتحاد الأوربى ، وتشمل هذه التدخلات دعم وتفعيل لجان حماية الطفل الفرعية بالمراكز المذكورة .

المصدر : مصر ناين