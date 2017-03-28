أعلنت مصادر في وزارة الداخلية المغربية لوكالة فرانس برس الثلاثاء إاصدر ة والي إقليم الحسيمة بعد الحوادث التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن وزير الداخلية محمد حصاد “تراس إجتماعا في مقر عمالة الإقليم مخصص للإطلاع على التطورات التي شهدها الأقليم أخيرا”.

وخلال الإجتماع، أعلن وزير الداخلية الحاق محمد الزهر سنةل الإقليم بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتكليف الوالي المفتش السنة للوزارة السيد محمد فوزي بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم في انتظار تعيين سنةل جديد من طرف الملك محمد السادس في المجلس الوزاري”.

وكان متظاهرون هاجموا مساء الاحد مقرا لسكن الواجبة بالحجارة في امزورين في اقليم الحسيمة وأضرمت اللهيب في محيطه، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وتم احراق أربع سيارات وحافلة لقوات التأمين وكذلك سيارة خاصة ما أدى الى أضرار مادية في مقر السكن أيضا، وفقا للمصدر .

وتدخلت قوات الامن لإعادة النظام، حسب المصادر نفسها، وتم قام بفتح تحقيق.

وشهدت مدينة الحسيمة في منطقة الريف (شمال) السنة 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية بعد مصرع بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة نفايات في 28 أكتوبر.

وأشارت الصحف المغربية الثلاثاء الى “حوادث خطيرة” واصابة عشرات من رجال الواجبة بجروح، ستة منهم في حالة خطيرة، في حين قفز بعضهم من الاسطح هربا من النيران. لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي ذلك.

ويجرى وراء نشطاء محليون الى إعادة إطلاق حملة التعبئة للمطالبة بمطالب اجتماعية وسياسية. ومطلع فبراير، أصيب حوالي ثلاثين من رجال الواجبة في صدامات مع الناشطين.

وأوائل مارس، كانت المدينة أيضا مسرحا لاشتباكات بين أنصار فرق لكرة القدم.

وبعد هذه الحوادث المتكررة، تعلن النظام منذ أسابيع نيتها تطوير هذه المنطقة.

المصدر : مصر ناين