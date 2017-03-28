شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية برئاسة اللواء حيدر منصور رئيس الهيئة حملة على محلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بمدينة طنطا قادها وكيل الهيئة بالغربية بالتنسيق مديريات التموين والصحة والطب البيطرى.

حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من زجاجات المياه منتهية الصلاحية وسلع غذائية فاسدة ولحوم منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر عدم إعلان عن أسعار ، وعدم حمل شهادات صحية ، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة وإخطار النيابة السنةة.



الرقابة الإدارية تضبط لحوم منتهية الصلاحية



ضبط زجاجات مياه منتهية الصلاحية



حملة للرقابة الإدارية داخل المحلات



زجاجات مياه غير صالحة للاستهلاك



حملة الرقابة الإدارية داخل جمعيتي



حلاوة طحينية فاسدة

المصدر : مصر ناين