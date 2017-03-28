شهدت منطقة المعادى الجديدة واقعة تفجير بوتاجاز منزلى فى ربة منزل أثناء إعدادها الطسنة، ما تسبب فى إصابتها فى الوجه والقدم وأجزاء متفرقة من الجسم، واتهمت فى محضر الواجبة الشركة المصنع للبوتاجاز بالإهمال فى التصنيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وتقدم طارق خيرى زوج السيدة ببلاغ تحت رقم 36863 قسم البساتين، متهما الشركة المصنعة بالإهمال فى الصيانة وفى تقفيل المؤسسات الكهربائية بشكل سليم، مما أدى لتفجير البوتاجاز فى جسمها ليحدث بها إصابات بالغة فى الوجه والأرجل وبعض المناطق الأخرى فى الجسم.

ومن ناحيتها اصدر ت المواطنة ” رانيا. ج. أ ” فى البلاغ إنها بمجرد إشعالها للبوتاجاز سمعت صوتا يشبه تسريب الغاز، فقامت على الفور بقفل المحبس الرئيسى، موضحة أن الصوت استمر ليحدث بعدها التفجير بشكل أدى للإصابات التى لحقت بها.

وأضافت انها أسرعت برفقة زوجها للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة للإصابات التى تسببها تفجير البوتاجاز، مشيرة إلى أنها وزوجها قاما بالاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالشركة، ليوضحا ما حدث، وكان من خدمة العملاء أنها أكدت على إرسال مندوب إليهم بالمنزل بعد ساعة، وهو ما لم يحدث إلى اليوم وتجاهلوا كل اتصالاتنا.

وأظهر ت ربة المنزل انها قامت بعمل محضر ضد الشركة للحفاظ على حقها القانونى فى مخاصمة الشركة قانونياً، متهمة إدارة الشركة بالتسبب فى الاصابات التى وقعت بها، موضحة أن البوتاجاز مازال فى فترة الضمان وهى خمس سنوات، وأكدت انها ستتتبع الاطر القانونية فى الحصول على حقها من الشركة، منوهة إلى أن عملية تفجير البوتاجازات من هذه الماركة لم يكن الاول من صنف ه ولكن هناك حالات أخرى.

المصدر : مصر ناين