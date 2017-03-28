احتلت 4 هاشتاجات عن منتخب مصر مواقع الصدارة فى دائرة اهتمام مستخدمى موقع التغريدات المصغرة “تويتر” بعد فوز المنتخب المصرى الوطنى الأول لكرة القدم على نظيره منتخب توجو.

وتداول المستخدمون تريندات منتخب مصر، وأحمد الشيخ، وكريم حافظ، ومصطفى قام بفتحى، للحديث عن المبارة التى حقق فيها منتخبنا فوزا بثلاثية، فى ودية على منتخب الصقور، وجمعتهما على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، فى إطار الاستعدادات لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

من جانبه، أبدى أحمد الشيخ نجم المنتخب الوطنى سعادته البالغة بعد تسجيله هدفه الدولى الأول فى شباك توجو، خلال المواجهة الودية التى أقيمت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء.



تريندات منتخب مصر

المصدر : مصر ناين