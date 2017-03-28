قرر مجلس ادارة النادى المصرى، عقد الجمعية العمومية للنادى المصرى يوم الخميس المقبل الموافق 30 مارس فى تمام الساعة العاشرة صباحًا الى أن الخامسة مساءً.

وتناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال المطروح على أعضاء الجمعية العمومية، وتقرر دخول الأعضاء من البوابة البحرية الملاصقة لصالة عادل خيرالله وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للأعضاء سيتم تأجيل عقد الجمعية العمومية إلى الجمعة اعتباراً من الواحدة ظهراً والى أن الثامنة مساءً.

يذكر أن فريق المصرى فقد مباراته الأخيرة بالدورى أمام المقاصة 4-2.

المصدر : مصر ناين