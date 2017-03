نقل موقع vanityfair تصريحات النجمة العالمية أنجلينا جولى فى حوارها مع مجلة Hello، حيث ردت النجمة على سؤال حول أين ستكون بعد 10 سنوات من الآن، حيث ردت جولى قائلة إنها تتوقع أنها ستقضى أوقاتها فى السفر من بلد إلى آخر وذلك لزيارة أطفالها التى تبنت أغلبهم من دول مختلفة، متوقعة أن يعيش كل منهم فى مكان مختلف حول العالم.

وأضافت أنجلينا أنها تعتقد أن حياتها ستكون أكثر تركيزا على أنشطتها الإنسانية وأقل تركيزا فى العمل السينمائى، إضافة إلى أنها ستصبح أستاذا زائرا فى the Center for Women, Peace, and Security بلندن.



ومن المعروف أن أنجلينا لديها 6 أطفال، وهم التوأم فيفيان ونوكس وشايلوه وهم أبناء جولى من براد بيت، أما باكس ثين فهو بالتبنى من فيتنام، وكذلك زهرة ماريلى من إثيوبيا، ومادوكس تشفين من كمبوديا.

وكانت زيارة النجمة العالمية أنجلينا جولى لجاستين ويلبى كبير أساقفة مدينة كانتربيرى فى بريطانيا أثارت غضب جمهورها، حيث ظهرت جولى بملابس غير ملائمة لهذه الزيارة التى تتطلب قدرا كبيرا من الاحتشام، ورغم أن النجمة ارتدت تى شيرت طويلا من اللون الرمادى وتنورة واسعة من اللون الأبيض إلا أن هذا لم يمنع انتقاد الجمهور لها لعدم ارتدائها “حمالة صدر” تحت هذه الملابس.





المصدر : مصر ناين