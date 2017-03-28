على ما يبدو أن عالم صناعة السيارات ذاتية القيادة أو بناء مستعمرات على سطح المريخ لم يعد كافيا لرجل الأعمال “إيلون موسك” مؤسس شركتى سبيس إكس وتسلا، حيث كشفت تقارير جديدة أنه يجرى وراء لإحداث ثورة تكنولوجية جديدة فى الطريقة التى يتواصل بها الإنسان مع المؤسسات التكنولوجية المختلفة من خلال الشبكات العصبية.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى فإن موسك يمتلك شركة ناشئة تعرف بـ neural lace والتى تطور تكنولوجيا جديدة ستسمح للمستخدمين بالتواصل بشكل مباشر مع المؤسسات والآلات بدون الحاجة إلى استخدام واجهات مادية أو لمسات الأصابع أو غيرها، ورغم أن هذا يبدو وكأنه صنف من الخيال، إلا أنه أصبح واقعا خاصة مع التطوير الذى يشهده مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مؤخرا.

وتعتمد التقنية الجديدة على زر شريحة كهربائية فى المخ، والتى تتيح للمستخدمين إضافة أفكارهم إلى الكمبيوتر، وهو ما يعنى زيادة الوظائف المعرفية للبشر، ورغم أن هذه المبادرة قد تبدو خيالية بشكل كبير، إلا أن موسك أوضح عن اهتمامه بتقنيات الشبكات العصبية فى وقت سابق، حيث كشف خلال السنة الماضى فى إحدى الفعاليات إلى أنه يجرى وراء للسماح للبشر بالتعايش مع الآلات، فيما لا تعد شركة “موسك” هى الوحيدة التى تعمل على هذا المجال، فهناك العديد من الشركات الأخرى التى تعمل على تقنيات مشابهة جراء ذلك

المصدر : مصر ناين