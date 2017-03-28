شهد فندق إقامة منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية تواجد لأعداد كبير من الجماهير التى حرصت على التقاط الصور التذكارية معهم عقب انتهاء ودية توجو التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية.

اختتم اليوم معسكر منتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، الذى انطلق الخميس الماضى بالإسكندرية.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من محمود كهربا وأحمد الشيخ و محمد الننى.



الحضرى مع الجماهير



شريف إكرامى مع الجماهير



الجماهير مع لاعبى منتخب مصر



كريم حافظ مع الجماهير

المصدر : مصر ناين